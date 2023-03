Motorista de carreta fica gravemente ferido em acidente na Via Dutra - Divulgação

Motorista de carreta fica gravemente ferido em acidente na Via DutraDivulgação

Publicado 28/02/2023 10:00 | Atualizado 28/02/2023 16:58

O motorista de um carreta ficou gravemente ferido após o veículo tombar na noite de segunda-feira (27) na Via Dutra, em Itatiaia. O acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, no km 323.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o tombamento, a carga de polietileno se espalhou pela pista e interditou as duas faixas da rodovia. Uma empresa faz a limpeza do local.

Por conta disso, o trânsito no sentido São Paulo está sendo desviado pela alça que dá acesso a Itatiaia. A lentidão chegou a 13 km na manhã desta terça-feira (28). A previsão é que a rodovia seja liberada às 16h.

A PRF informou que o condutor foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência de Resende, mas a unidade não atualizou o estado de saúde dele.