Passageira fica ferida em acidente na Via Dutra - Divulgação

Publicado 21/10/2024 08:00 | Atualizado 21/10/2024 16:11

A passageira de um carro ficou ferida após o veículo em que ela estava rodar na Via Dutra, em Itatiaia. O acidente aconteceu no sábado (19) na pista sentido Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a pista molhada, o motorista perdeu o controle do carro, bateu na defensa metálica do canteiro central e depois colidiu na mureta lateral de concreto.

A mulher, de 57 anos, foi socorrida e levada para o Hospital de Emergência de Resende. A unidade não informou o estado de saúde dela. O motorista não ficou ferido.