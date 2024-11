Publicado 25/11/2024 20:48

Itatiaia - Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na madrugada deste domingo (24), no bairro Nova Conquista.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para comparecer ao Hospital de Itatiaia após receber informações preliminares de que uma vítima de ferimento por arma branca teria dado entrada na unidade.

No local, foi constatado que um homem havia procurado atendimento médico devido a um corte causado por um golpe de faca, que, segundo ele, ocorreu após uma discussão com sua esposa.



A equipe deslocou-se até a residência do casal, onde a esposa relatou ter sido agredida pelo marido e afirmou que agiu em legítima defesa. Diante dos relatos, ela também foi encaminhada ao hospital para avaliação médica.



Após o atendimento médico de ambos, eles foram conduzidos à delegacia para esclarecimentos. Na unidade policial, os fatos foram apurados, e o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal com base no artigo 129, §13, do Código Penal, permanecendo preso.



A mulher, após prestar depoimento, foi liberada. O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias e responsabilidades de ambas as partes.