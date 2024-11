Publicado 19/11/2024 20:36

Itatiaia - Um homem foi preso por não pagar a pensão alimentícia em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na altura do km 323 da Via Dutra, por volta das 16h30 desta segunda-feira (18).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe estava realizando uma fiscalização de veículos na Operação Divisas Seguras, quando abordou um carro com condutor e passageiro.



Ao consultar os dados nos sistemas disponíveis, foi identificado que o passageiro, de 37 anos, havia um mandado de prisão em aberto por débito de pensão alimentícia. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia para os procedimentos legais e registro do cumprimento do mandado.

Ainda segundo a PRF, foi constatado que a dívida de pensão alimentícia ultrapassa o valor de R$ 19 mil.