Publicado 11/11/2024 21:58

Itatiaia - A Prefeitura de Itatiaia, em parceria com a Superintendência de Cultura e o Instituto Dagaz, vai realizar, nesta terça-feira (12/11), às 14h, no Teatro Municipal Oswaldo Motta, a exibição do filme “O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo”. A sessão faz parte do projeto “Cinestesia às Margens”, que apresenta esse curta em espaços públicos, como praças, escolas e centros culturais, gratuitamente.



O “Cinestesia às Margens”, uma iniciativa do Instituto Dagaz, busca levar cultura e reflexão a diferentes comunidades. O projeto já passou por mais de 10 municípios do estado do Rio de Janeiro e alcançou cerca de 45 mil espectadores.

Este ano, o projeto foi apoiado pela Lei Paulo Gustavo, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e o Ministério da Cultura. Em Itatiaia, a programação ocorre em parceria com a Prefeitura.



Thiago Góes, Superintendente de Cultura, destacou que o filme traz mensagens que convidam o público a refletir sobre suas próprias trajetórias, superação de obstáculos e a importância das conexões humanas. Segundo ele, o curta é uma verdadeira lição de vida, reforçando valores como empatia e cuidado com o próximo. "A iniciativa democratiza o acesso à arte e cultura, abordando temas sociais e ambientais e levando essas reflexões aos municípios fluminenses, como Itatiaia," explicou Góes.