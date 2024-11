Publicado 06/11/2024 20:50

Itatiaia - A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Superintendência de Cultura, realizou na terça-feira (5), às 14h, a Mostra Cultural no Teatro Municipal Oswaldo Motta, localizado na Rua Dona Apolinária, nº 357, em comemoração ao Dia Nacional da Cultura. O evento apresentou atividades conduzidas por professores e alunos da Casa de Cultura, com destaque para performances de dança, música, percussão e circo, entre outras.



Thiago Góes, superintendente de Cultura, destacou a importância de celebrar a diversidade cultural brasileira, construída pela contribuição de diferentes povos ao longo da história. Ele lembrou que essa riqueza cultural se reflete em todos os aspectos, como a música, culinária, literatura, folclore e artesanato, que representam a multiplicidade do país.



O Teatro Municipal, onde aconteceu a Mostra, havia passado recentemente por uma reforma com recursos próprios da Prefeitura, que incluiu melhorias na acessibilidade, recuperação de cadeiras, banheiros, e revisões hidráulicas e elétricas.

A equipe da Cultura participou ativamente desse processo, organizando um mutirão com apoio da administração municipal. O prefeito Irineu Nogueira celebrou a reabertura do espaço, que historicamente sediou festivais, formaturas e eventos culturais, expressando sua satisfação em ver o teatro novamente ativo para a comunidade e artistas locais.