Publicado 06/11/2024 21:37

Itatiaia - O Parque Nacional do Itatiaia será palco do "1° Encontro sobre Acessibilidade em Unidades de Conservação Federais", que acontecerá de 4 a 6 de dezembro de 2024, no Rio de Janeiro. Organizado pelas equipes do próprio Parque e da Coordenação de Estruturação da Visitação (COEST/CGEUP/DIMAN), o evento reunirá especialistas para debater estratégias de inclusão e acessibilidade nas áreas de conservação.

A proposta de promover acessibilidade e incluir abordagens inclusivas na gestão das Unidades de Conservação (UCs) visa proporcionar uma experiência de qualidade para todos os visitantes, equilibrando o turismo com a preservação da biodiversidade. Com a implementação de práticas que garantam o acesso de pessoas com diferentes capacidades, o objetivo é transformar as UCs em espaços acolhedores, onde todos possam explorar com autonomia.

O evento contará com a participação de parceiros e representantes de várias UCs do Brasil, focando na troca de experiências e no desenvolvimento de soluções para incentivar a acessibilidade. Ao final, espera-se criar um caderno de orientações para gestores, que servirá como guia para implementar práticas acessíveis e inclusivas nas UCs.