Publicado 06/11/2024 20:55

Itatiaia - Na tarde desta terça-feira (5), a Prefeitura de Itatiaia participou da cerimônia de premiação do concurso “Histórias de Quem Atende 2024”, realizada no auditório da Faculdade Sebrae, em São Paulo. Este ano, a Sala do Empreendedor de Itatiaia, que havia sido premiada em 2023 em nível estadual, conquistou a vitória em âmbito nacional.

A cidade foi representada pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Luiz Xavier, e pelo Assessor de Cadastro da Secretaria, Marcos Almeida Lima (conhecido como Marcão), que se destacou ao compartilhar, em vídeo, a história de atendimento à empreendedora local Flávia Boaventura.



Segundo o Secretário José Luiz Xavier, o prêmio do Sebrae visa reconhecer o trabalho de excelência dos profissionais de atendimento ao público em todo o Brasil, destacando o comprometimento e a dedicação de quem está na linha de frente, oferecendo um atendimento personalizado e eficiente.

“O prêmio celebra histórias inspiradoras, que mostram o impacto do atendimento no sucesso dos negócios e na promoção da cultura empreendedora. Em Itatiaia, o atendimento prestado à Flávia Boaventura foi além do básico: foi acessível, resolutivo e decisivo para o crescimento do negócio dela na Praça da Emancipação, no Campo Alegre”, explicou o Secretário.



Com o tema “Luz, Câmera e sua História de Atendimento Premiada”, a edição de 2024 recebeu quase 1.300 inscrições das 27 unidades federativas e contou com cerimônia transmitida ao vivo em Brasília. O prêmio, um notebook, foi entregue durante o RD Summit em São Paulo, um dos principais eventos de marketing, vendas e e-commerce do país, que ocorre até 8 de novembro de 2024.

Marcão expressou gratidão pelo reconhecimento e destacou que o prêmio reflete o esforço de toda a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele acrescentou: “Nosso objetivo é sempre apoiar o sucesso dos empreendedores, como fizemos com Flávia Boaventura. Quando ela nos procurou, cogitava até deixar Itatiaia por achar que não seria um bom local para investir. Nosso atendimento mudou essa visão, e hoje seu negócio prospera.”