Drogas são apreendidas com adolescente em ItatiaiaFoto: Divulgação/ PM

Publicado 08/11/2024 18:11

Itatiaia - Na tarde desta quinta-feira (7), um adolescente foi apreendido na Avenida João Maurício, no bairro Campos Alegre, em Itatiaia (RJ). De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes foram até o local para investigar uma denúncia de tráfico de drogas, contando com o apoio de outros policiais para cercar a área.

Durante a ação, três homens foram detidos e levados à delegacia de Itatiaia, onde o adolescente admitiu ser o dono das drogas apreendidas. O material incluía 30 pinos de cocaína e 53 porções de maconha, confirmando a denúncia de tráfico.

O menor foi autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, permanecendo apreendido. Os outros dois envolvidos foram ouvidos na delegacia e liberados em seguida.