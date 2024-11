Publicado 18/11/2024 19:45

Itatiaia - Um adolescente acidentalmente atirou em si mesmo e foi apreendido, em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu nesta sexta-feira (15), na Avenida Lauro Mendes Bernardes, no bairro Jardim Itatiaia.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi até o local para apurar uma ocorrência envolvendo um adolescente atingido por disparo de arma de fogo. No endereço, a equipe encontrou a vítima, que informou ter sido socorrida por populares e levada ao Hospital Municipal de Itatiaia.

Segundo o relato do adolescente, de 16 anos, ele caminhava com a namorada próximo à Igreja Matriz, no centro de Itatiaia, quando um veículo de cor preta passou e alguém no interior do carro, não identificado, efetuou disparos em sua direção.

Um dos disparos atingiu o tórax da vítima. Após os disparos, o veículo fugiu do local. Ele foi atendido no hospital e permaneceu internada em estado estável, sem risco de morte.



Desconfiados de uma versão diferente dos fatos, os agentes, com o apoio de policiais da 2ª Companhia e da polícia civil de Itatiaia, realizaram uma investigação. Três testemunhas foram identificadas e, após serem ouvidas, relataram que o adolescente estava em posse de uma arma de fogo e, ao mostrá-la aos amigos, disparou acidentalmente contra si próprio.

Com a confirmação dessa versão, a PM conseguiu localizar a arma e as munições. Segundo a polícia, uma ocorrência de auto lesão foi registrada na delegacia de Itatiaia e o adolescente foi enquadrado por porte ilegal de arma de fogo, conforme o artigo 14 da Lei 10.826/03. Contudo, ele responderá em liberdade. Todos os envolvidos foram liberados após prestarem depoimento.