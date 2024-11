ICMBio cria ferramenta para monitorar incêndios em unidades de conservação - Foto: Fernando Tatagiba/ICMBio

Publicado 13/11/2024 20:00

Itatiaia - O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou o lançamento do Sistema Vellozia, uma ferramenta interativa voltada ao aprimoramento da gestão de unidades de conservação. Desenvolvido para monitorar as áreas impactadas por incêndios nas unidades de conservação federais, o sistema oferece uma visão estratégica e detalhada desses incidentes.



Uma das funcionalidades mais destacadas do Vellozia é a visualização em tempo real dos focos de calor, com atualizações a cada 48 horas. Esse monitoramento constante permite ações rápidas e precisas nas áreas de risco, apoiando decisões ágeis em relação à contenção e prevenção de incêndios. Além disso, o sistema oferece recursos para análise das cicatrizes de queimadas, possibilitando a classificação dessas áreas e o acompanhamento de sua sazonalidade mês a mês.



A plataforma também permite a sobreposição de dados de embargos e autos de infração, integrando informações essenciais para uma gestão ambiental eficaz. Com imagens de alta resolução dos satélites Sentinel-2 e do mosaico mensal Planet, o sistema fornece precisão para a análise espacial e temporal das áreas afetadas.

Nomeado em homenagem à canela-de-ema, símbolo de resistência do Cerrado, o Sistema Vellozia fortalece as estratégias de conservação dos ecossistemas brasileiros, contribuindo para a transparência e a eficiência na gestão das unidades de conservação federais.