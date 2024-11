Publicado 14/11/2024 18:53

Itatiaia - A Casa da Cultura em Itatiaia vai receber neste sábado (16), a peça "O Papel de Parede Amarelo". O espetáculo vai acontecer às 19 horas na Rua Antônio Gomes de Macedo, 331, Centro de Itatiaia (RJ).

A peça é gratuita, com classificação indicativa de 14 anos, e conta com a atuação de Nathália Dias Gomes sob a direção de Danilo Nardelli. A montagem foi viabilizada pela Lei Paulo Gustavo de Itatiaia.



Segundo o diretor, a peça narra a história de uma mulher que, após dar à luz, é levada pelo marido para um casarão isolado, onde supostamente encontrará descanso e recuperação.

No entanto, o isolamento a leva a desenvolver uma obsessão pelo papel de parede amarelo em seu quarto, que passa a simbolizar suas próprias angústias e medos. A narrativa oferece um suspense psicológico ao abordar o tratamento opressor que as mulheres enfrentam em momentos de vulnerabilidade.



Após a estreia, será realizada uma roda de conversa com as psicólogas Raisla Monique e JKelly sobre o tema “Saúde Mental da Mulher”.

Thiago Góes, Superintendente de Cultura, convida o público a prestigiar o evento, destacando que a peça oferece uma oportunidade de refletir sobre os desafios que as mulheres enfrentam em relação à saúde mental, considerando as pressões da carreira, da vida pessoal e da família. “É uma discussão essencial e oportuna,” afirma Góes.