Publicado 21/11/2024 17:38

Itatiaia - Nesta terça-feira, 19 de novembro, foi realizada a cerimônia de certificação de 25 alunos do curso de Libras do projeto “Mãos em Movimento”, em Itatiaia (RJ).

Idealizado pela Consultoria Especial de Projetos para a Assistência Social de Itatiaia, o curso ofereceu uma formação básica na Língua Brasileira de Sinais, permitindo que os participantes desenvolvessem habilidades essenciais para se comunicarem utilizando Libras.



De acordo com Alexandra Soares, Coordenadora da Casa dos Conselhos, os alunos que receberam os certificados frequentaram turmas realizadas às terças e quintas, no turno da tarde e noite, além das turmas de quarta-feira, nos mesmos horários. As aulas foram ministradas pela professora Susane Santos. A programação da cerimônia incluiu uma apresentação especial da música “Velha Infância” interpretada em Libras por Fabíola Loss.



O objetivo do curso foi capacitar os participantes para interagir com pessoas surdas de maneira natural e eficiente. Alexandra afirma que o projeto alcançou plenamente sua meta ao proporcionar aos alunos maior desenvoltura na comunicação por meio da língua de sinais, contribuindo para um ambiente mais inclusivo.



Desde 2002, a Língua Brasileira de Sinais é reconhecida como meio de comunicação legítimo da comunidade surda no Brasil, resultado de uma longa luta por reconhecimento e educação inclusiva. No passado, acreditava-se que apenas familiares de surdos ou profissionais que trabalhavam diretamente com eles precisavam aprender Libras, mas essa visão tem se transformado.



Alexandra reforça que aprender Libras é essencial para promover a inclusão social e aumentar as oportunidades de integração. Quanto mais pessoas dominarem essa língua, mais acessível será a comunicação para a população surda, ampliando suas possibilidades no mercado de trabalho, na educação e em outros aspectos da vida em sociedade.