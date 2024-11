Publicado 21/11/2024 17:53

Itatiaia - Uma mulher, de 48 anos, foi presa por furto em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na Avenida das Mangueiras, na tarde desta quarta-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado no Shopping do "Papai Noel". No local, uma funcionária informou que uma mulher havia furtado itens da loja de chocolates e apontou a suspeita para a equipe.

A mulher indicada foi abordada e admitiu ter entrado na loja e pego alguns produtos, mas afirmou que os entregou a outra pessoa na fila antes de sair sem levar nada.



Posteriormente, o proprietário da loja relatou que, ao verificar as câmeras de segurança, observou a suspeita colocando "guirlandas" dentro de um capacete em duas ocasiões anteriores, saindo sem pagar pelos itens.

Ele informou que, naquela terceira visita, confrontou a suspeita com as imagens e solicitou o pagamento, mas ela se recusou a pagar pelos produtos.



Diante das informações, a equipe conduziu todos os envolvidos à 99ª Delegacia de Polícia para registro da ocorrência. Após análise do delegado de plantão, a suspeita foi autuada por furto, com base no artigo 155 do Código Penal, e permaneceu presa.