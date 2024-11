Tutores de cães e gatos de Penedo poderão vacinar seus animais neste sábado - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 21/11/2024 17:48

Itatiaia - A Coordenadoria de Vigilância Ambiental de Itatiaia vai realizar, neste sábado (23), a campanha de vacinação antirrábica em Penedo, Itatiaia (RJ).

Os tutores de cães e gatos poderão levar seus animais para vacinação entre 9h e 16h, em cinco pontos diferentes: Colégio Municipal Dom Ottorino Zanon, Colégio Municipal Fernando Otávio Xavier, Escola Municipal Sebastião Bernardo, Estratégia de Saúde da Família da localidade e Associação de Moradores do bairro África 1.



Segundo Rafael Rezende, coordenador da Vigilância Ambiental, a expectativa para essa etapa da campanha é vacinar cerca de 400 animais, sendo aproximadamente 300 cães e 100 gatos. A vacinação é direcionada a animais a partir de quatro meses de idade, incluindo aqueles que já foram imunizados em anos anteriores.



O coordenador reforça que é importante observar algumas condições para a vacinação: os animais não podem estar doentes e as fêmeas não devem estar em período de gestação. Essas restrições garantem a segurança e eficácia do processo de imunização.



A vacinação antirrábica é essencial para prevenir a raiva, uma doença grave que pode ser transmitida entre animais e humanos. A campanha faz parte das ações de saúde pública para proteger a população e manter a doença sob controle.