Publicado 17/12/2024 23:04

Itatiaia - Na manhã desta terça-feira, 17 de dezembro, representantes da Prefeitura de Itatiaia formalizaram um termo de cooperação com a montadora Jaguar para a realização de obras na Escola Municipal Professor Pedro de Souza Rangel, localizada no bairro Vila Odete.

A iniciativa faz parte do programa de contrapartidas da Lei de Incentivos Fiscais do município, permitindo que a empresa utilize parte do benefício fiscal recebido para investir na reforma e conservação da unidade escolar.



Estiveram presentes na assinatura do termo o prefeito Irineu Nogueira, o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Luiz Xavier, o secretário de Administração Tributária, Renato Viegas, além de diretores da Jaguar. Nos próximos dias, técnicos da montadora visitarão a escola para, em conjunto com a direção, identificar as áreas prioritárias que necessitam de intervenção.



A Escola Municipal Professor Pedro de Souza Rangel, localizada na Rua Recife, nº 115, homenageia o professor Pedro Rangel, reconhecido por sua significativa contribuição à educação e à história de Itatiaia. Desde 2023, a escola opera em regime integral, uma estratégia da administração municipal para ampliar a qualidade da educação, aumentar a jornada escolar e adotar uma organização curricular voltada para a Educação Integral.



Atualmente, a escola conta com uma equipe composta por uma diretora geral, uma diretora adjunta, duas orientadoras pedagógicas, duas orientadoras educacionais, uma coordenadora de turno, 23 professores, três monitores de oficinas e 38 funcionários de apoio. Cerca de 290 alunos estão matriculados, com turmas que vão do 1.º ao 3.º ano do Ensino Fundamental.



O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Luiz Xavier, destacou que esta é a quinta escola de Itatiaia a ser beneficiada por obras viabilizadas pela Lei de Incentivos Fiscais. Outras unidades que já receberam melhorias incluem o Colégio Municipal Ana Elisa Lisboa Gregori (Ibrame), no Campo Alegre; o Colégio Municipal Fernando Octávio Xavier (SEB), em Penedo; a Escola Municipal Wagner Guimarães (Hyundai); e a Escola Municipal Geralda Alves (Condomínio Log), na Vila Esperança.



“O apoio da iniciativa privada está tornando possível a realização de obras importantes em nossas escolas. As empresas visitam as unidades, definem prioridades em conjunto com suas gestões e elaboram o cronograma das intervenções. É um trabalho transparente e que traz benefícios significativos para a cidade, garantindo o retorno dos incentivos concedidos pelo município”, afirmou o prefeito Irineu Nogueira.