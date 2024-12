Publicado 13/12/2024 21:17

Itatiaia - Um homem, de 31 anos, foi preso por descumprimento de medida protetiva na tarde desta quinta-feira (12), em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na Estrada Vale do Ermitão, em Penedo.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes da Patrulha da Maria da Penha do 37º BPM , foram solicitados pelo órgão de Politicas Publicas das Mulheres de Itatiaia via whatsapp para verificar uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva.

Segundo a denúncia, a vítima, de 45 anos, alegou que o ex- companheiro dela estaria dormindo na varanda de sua residência sem seu consentimento. A equipe da Maria da Penha procedeu até a residência

O suspeito não foi localizado na casa, então os agentes seguiram fazendo um patrulhamento rumo ao endereço do homem para tentar localizá-lo.

Durante o trajeto, a PM localizou o suspeito caminhando à pé pela rua. Ele foi abordado e com ele foi encontrado um canivete amarrado em um porta canivete junto ao cinto que usava.

O homem, de 31 anos, confessou que havia descumprido a medida protetiva. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Itatiaia.