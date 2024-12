Publicado 12/12/2024 21:17

Itatiaia - Um jovem, de 24 anos, foi preso com um veículo furtado na noite desta quarta-feira (11). O caso aconteceu por volta das 23h na altura do km 324 da Via Dutra, na pista sentido São Paulo, em Itatiaia (RJ).



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe estava realizando uma fiscalização quando abordou uma caminhonete com placa de Bataguassu (MS).



Durante a abordagem, o condutor, de 24 anos, disse não estar com o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV) e alegou ter comprado a caminhonete no Rio de Janeiro.



Ao realizar a inspeção veicular minuciosa, os agentes verificaram que vários itens de identificação estavam adulterados, confirmando se tratar de um clone. O veículo original, segundo a PRF, havia um registro de furto na capital no dia 6 de dezembro deste ano.

O jovem foi preso e encaminhado para a delegacia de Itatiaia para as devidas providências e registro de recuperação de veículo furtado. Ainda de acordo com a PRF, o valor do veículo é de aproximadamente R$ 189.911,00.