Portal de Penedo, em Itatiaia (RJ)Foto: Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 06/12/2024 19:31 | Atualizado 06/12/2024 20:14

Itatiaia - Além de Quatis (RJ), no sul do estado, Itatiaia (RJ) também conquistou a classificação A no Índice de Situação Previdenciária (ISP), divulgado nesta sexta-feira (6).

O ISP é uma métrica elaborada pelo Ministério da Previdência Social com o objetivo de avaliar a gestão dos regimes próprios de previdência social (RPPS) de estados e municípios no Brasil. O indicador considera aspectos financeiros, administrativos e de cumprimento legal, como por exemplo:

1. Sustentabilidade Financeira: Mede a capacidade do regime previdenciário de equilibrar receitas e despesas, garantindo o pagamento de aposentadorias e pensões a longo prazo.

2. Cumprimento das Obrigações Legais: Avalia se o município ou estado cumpre as exigências previstas em lei, como envio de informações ao Ministério da Previdência e realização de auditorias.

3. Transparência e Gestão: Analisa a eficiência e a responsabilidade na administração do RPPS, incluindo o uso de tecnologias e a capacitação dos gestores.



A classificação A por Itatiaia é resultado de um trabalho estratégico. A gestão municipal implementou melhorias significativas nos processos administrativos e garantiu o cumprimento de todas as obrigações legais.

O índice funciona como um termômetro para medir o desempenho e a confiabilidade do regime previdenciário de cada ente federativo. Uma boa classificação, como A ou B, indica que o sistema está bem gerido e preparado para atender às demandas previdenciárias, enquanto classificações mais baixas podem apontar riscos financeiros e necessidade de intervenção.



Além disso, o ISP serve como referência para os próprios municípios e estados avaliarem sua performance, permitindo que identifiquem pontos de melhoria e adotem medidas corretivas para garantir o bem-estar de seus servidores ativos e aposentados.