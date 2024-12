Recital de música se apresenta em Itatiaia nesta sexta - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 03/12/2024 22:18

Itatiaia - Na próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro, às 19h, o Teatro Oswaldo Motta, no Centro, será o palco de um recital de música especial. O evento reunirá alunos e professores dos cursos de Violão, Percussão, Teclado e Escaleta da Casa da Cultura, celebrando o encerramento das atividades de 2024 para essas turmas.

As apresentações serão uma oportunidade para os alunos demonstrarem as habilidades e o conhecimento adquiridos ao longo do ano, desde o início das aulas em fevereiro. Ao final do recital, será realizada a entrega de certificados de conclusão, reconhecendo o empenho dos participantes nos cursos oferecidos.

De acordo com o Superintendente de Cultura, Thiago Góes, o recital não é apenas uma celebração, mas também uma forma de valorizar a música como ferramenta de transformação pessoal e social. Durante o evento, o público poderá conferir o resultado do trabalho desenvolvido em sala de aula, envolvendo dedicação e aprendizado contínuo.

— A música, assim como outras expressões artísticas, é essencial para o desenvolvimento humano. Ela estimula o raciocínio, a criatividade, a autodisciplina e desperta a sensibilidade estética. Além disso, contribui para a socialização, melhora a percepção corporal e promove o crescimento emocional e intelectual dos alunos — ressalta Thiago.