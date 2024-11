Projeto "A Música Educa" se apresenta nesta quinta-feira na quadra do Colégio Ana Elisa Lisboa Gregori - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 26/11/2024 16:19

Itatiaia - O Projeto “A Música Educa” vai se apresentar nesta quinta-feira (28/11) na quadra do Colégio Municipal Ana Elisa Lisboa Gregori, e na sexta-feira (29) na Casa da Cultura, ambos os eventos marcados para as 19h.

As apresentações contarão com a participação da Banda Marcial e do coral infanto-juvenil, grupos formados por alunos do projeto coordenado pelo maestro Hércules Alves e promovido pela Secretaria de Educação de Itatiaia. A iniciativa foi implementada neste ano nas escolas municipais que oferecem o segundo segmento (6º ao 9º ano).



Segundo o maestro Hércules Alves, o evento é uma oportunidade para os cerca de 400 alunos envolvidos demonstrarem os conhecimentos adquiridos ao longo do ano. Atualmente, o projeto conta com sete professores especialistas em música e atende alunos das seguintes escolas: Colégio Municipal Ana Elisa Lisboa Gregori, Colégio Municipal Reinaldo Maia Souto, Colégio Municipal Dom Ottorino Zanon, Escola Municipal Léa Duarte Jardim, Escola Municipal Padre José Wyrwinski, Escola Municipal Campo Belo, Escola Municipal Professor Pedro Rangel e Escola Municipal Professora Maria José de Aquino.



O projeto, iniciado oficialmente em março de 2022, tem como objetivo oferecer atividades artísticas e musicais no contraturno escolar, com orientação pedagógica e foco na formação musical. Entre as metodologias adotadas estão os métodos “Suzuki” e “Essential Elements for Strings” para instrumentos de cordas (violino, viola e violoncelo), “Essential Elements for Band” para madeiras (flauta, clarinete, saxofone) e metais (trompete, trombone, eufônio), além de metodologias específicas para percussão e coral.



Além do ensino musical, o planejamento do projeto inclui ações como participação em eventos cívicos e comemorativos no município, apresentações didáticas nas escolas, concertos, intercâmbio com outros projetos e a promoção de atividades artísticas e culturais.

O maestro Hércules destaca que os grupos musicais são organizados por naipes (cordas, madeiras, metais, percussão e coro), ampliando o número de alunos atendidos e incentivando a realização de concertos e apresentações designadas pela Secretaria de Educação.