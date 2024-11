Operação Foco Divisas apreende produtos na Via Dutra - Foto: Divulgação/ Operação Foco Divisas

Publicado 26/11/2024 14:57

Itatiaia - Na noite desta segunda-feira (25), uma carga de aproximadamente meia tonelada de produtos suspeitos de falsificação foi apreendida durante uma operação da Foco Divisas. A ação aconteceu no Posto de Controle Fiscal de Nhangapi-Itatiaia, na Rodovia Presidente Dutra, altura do Km 330, sentido Rio de Janeiro.

A apreensão aconteceu durante uma fiscalização de rotina. Os agentes localizaram os itens em um veículo modelo furgão, que foi abordado após passar rebocado fora do posto de controle.

Entre os produtos apreendidos estavam peças de vestuário íntimo e kits de artigos eróticos. As mercadorias traziam etiquetas de marcas famosas, levantando suspeitas dos agentes. Após análise, foi constatado que os itens apresentavam indícios de falsificação, configurando crime previsto no artigo 194 do Código Penal Brasileiro.

A carga apreendida foi encaminhada para a 99ª Delegacia de Polícia Civil, em Itatiaia, para as devidas providências legais.