Operação Foco Divisas apreende 10 mil comprimidos de rebite com caminhoneiro na Via DutraFoto: Divulgação/ PRF

Publicado 25/11/2024 20:38 | Atualizado 26/11/2024 14:34

Itatiaia - Na manhã desta segunda-feira (25), agentes da Operação Foco Divisas realizaram uma apreensão de 10.305 comprimidos de nobésio, conhecido como “rebite”, no Posto de Controle Fiscal de Nhangapi-Itatiaia, localizado na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro. Um caminhoneiro foi preso em flagrante durante a operação.

A substância, cuja comercialização é proibida pela Anvisa, é popular entre motoristas para prolongar a vigília, mas seu uso pode levar a graves complicações no sistema neurológico e contribuir para acidentes. Além dos comprimidos, foram encontrados na cabine do veículo duas facas, um simulacro de revólver e R$ 5.600,00 em espécie, que estavam escondidos.

O caminhoneiro, que alegou estar com o veículo vazio, levantou suspeitas durante a abordagem no Posto de Fiscalização. A capacitação dos agentes, que inclui cursos especializados como o Curso de Operações de Divisas (COD) e o Curso de Controle de Divisas (CCD), foi determinante para identificar as irregularidades.

“Nossos agentes passam por cursos de capacitação, como o Curso de Operações de Divisas (COD) e Curso de Controle de Divisas (CCD), para atuar em nossos postos fiscais e identificar irregularidades de cunho fiscal e criminal. O que se sabe é que foi fundada a suspeita e ocorreu a abordagem, com êxito nessa apreensão importante. Seguiremos atuando com firmeza nas divisas do nosso Estado”, garantiu o Subsecretário Especial de Controle de Divisas, Eduardo Vaz Castelano.

O motorista revelou à Polícia Civil que receberia R$ 200 para transportar os comprimidos até um posto de combustível no Espírito Santo. A ocorrência foi registrada na 99ª Delegacia Policial (Itatiaia), onde o caso está sendo investigado.