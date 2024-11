Publicado 29/11/2024 20:55

Itatiaia - Na tarde desta sexta-feira (29), agentes da Operação Foco Divisas prenderam em flagrante um homem acusado de furtar uma bicicleta nas proximidades do Posto de Controle Fiscal de Nhangapi-Itatiaia, na Rodovia Presidente Dutra.

Segundo informações preliminares, o suspeito furtou a bicicleta que pertencia a uma funcionária de um posto de combustível localizado ao lado do ponto de fiscalização. Ao perceber o furto, a vítima acionou imediatamente os agentes da operação, que iniciaram uma busca pela região.



O suspeito foi localizado minutos depois, às margens da rodovia, caminhando em direção à Praça do Pedágio. A ação rápida dos agentes foi crucial para a captura do homem, evitando que ele conseguisse fugir com o objeto furtado.



Funcionários do posto de combustível confirmaram que o crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, facilitando a identificação do autor e comprovando a dinâmica do furto. As imagens serão utilizadas como prova para o andamento das investigações.



Após a prisão, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Itatiaia, onde a ocorrência foi registrada, e ele permanecerá à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais.