Publicado 27/11/2024 22:56

Itatiaia - Um jovem, de 25 anos, e um adolescente, de 16 anos, foram apreendidos depois de fugirem de uma abordagem policial em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (27), na Rua Otacílio José da Silva, no bairro Vila Niterói.

Segundo a Polícia Militar, durante um patrulhamento, uma equipe avistou um veículo com duas pessoas em atitude suspeita. Ao tentar realizar a abordagem, o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu. Durante a perseguição, um dos ocupantes foi visto jogando um objeto pela janela.



Os agentes seguiram o veículo até conseguir interceptá-lo em um local seguro. Em paralelo, foi feita uma busca no trajeto por onde o objeto foi descartado, resultando na apreensão de um revólver calibre 38, com a numeração raspada.



Os indivíduos foram identificados e levados à 99ª Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados, junto com a arma apreendida. A mãe do adolescente foi acionada para acompanhar o processo, conforme exige a legislação.



Após análise dos fatos, o jovem foi preso e o menor apreendido por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O veículo também ficou retido na delegacia para as devidas providências.