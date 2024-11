Publicado 28/11/2024 20:45

Itatiaia - As provas do EMCCEF deste ano tiveram início na terça-feira, dia 26 de novembro, às 18h, no Colégio Municipal Fernando Octávio Xavier, em Penedo, Itatiaia (RJ). Os candidatos puderam entrar na unidade entre 17h e 17h50, horário de fechamento dos portões. Segundo a Secretaria de Educação de Itatiaia, as avaliações serão realizadas nos mesmos locais onde os candidatos se inscreveram.

Outras escolas, como Joaquim Miguel dos Santos (Maromba), Léa Duarte Jardim (Vila Flórida), Wagner Guimarães (Campo Alegre) e o Colégio Municipal Reinaldo Maia Souto (Centro), vão aplicar as provas no próximo sábado, 30 de novembro, às 14h. Nesses locais, os portões abrirão às 13h e fecharão às 13h50. O exame terá quatro horas de duração, sendo obrigatório que os candidatos permaneçam, no mínimo, uma hora no local.

O EMCCEF destina-se a moradores de Itatiaia com mais de 15 anos que ainda não concluíram o Ensino Fundamental. A secretária de Educação, Márcia Sabadini, ressalta que, no dia da prova, os inscritos devem apresentar um documento de identificação original com foto, além de uma caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Sabadini também destacou que o exame é uma excelente oportunidade para aqueles que, por algum motivo, não finalizaram essa etapa da educação. A prova conta com 40 questões de múltipla escolha e uma redação. Para ser aprovado, o candidato precisa alcançar, no mínimo, 50 pontos, sendo que a redação vale até 20 pontos.

Os resultados estarão disponíveis até o dia 13 de dezembro, e os candidatos poderão consultá-los pessoalmente nas unidades onde realizaram o exame. O certificado emitido comprova a conclusão do Ensino Fundamental e, segundo a secretária, a prova abrange disciplinas como Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Artes, História, Geografia, Matemática, Educação Física, Ciências e a redação.