Avenida Brasil, em Itatiaia, é interditada após chuvas na cidadeFoto: Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 05/12/2024 22:03

Itatiaia - Na tarde desta quarta-feira (4), um trecho do asfalto cedeu na principal via de saída de Penedo, em Itatiaia (RJ). O deslizamento foi causado pelas fortes chuvas que têm atingido a região nos últimos dias.



O ponto de interdição estava localizado na Avenida Brasil, entre a Rua das Velas e um restaurante situado no número 525. De acordo com a Prefeitura Municipal de Itatiaia, o dano mais grave foi registrado em frente ao número 672, tornando necessário o fechamento completo da pista.



Como alternativa, os motoristas que precisavam sair de Penedo deveriam utilizar a rota pelo bairro Jardim Martinelli, que oferecia um desvio para evitar o trecho afetado e garantir o fluxo de veículos.

A Prefeitura pediu atenção e paciência aos motoristas e moradores da região, ressaltando que continuou monitorando a situação e poderia ajustar o cronograma de obras em função de possíveis imprevistos decorrentes das chuvas.



As equipes responsáveis iniciaram os reparos emergenciais na manhã desta quinta-feira (5), com a expectativa de que os serviços fossem concluídos até o final do dia e assim foi feito. Por volta de 17h a avenida foi liberada.