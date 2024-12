PRF resgata macaco-prego na Dutra - Foto: Divulgação/ PRF

Publicado 04/12/2024 21:31

Itatiaia - Na madrugada desta quarta-feira (4), um filhote de macaco-prego foi resgatado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização na rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Itatiaia (RJ). Três homens foram detidos, suspeitos de crime contra a fauna.

A abordagem ocorreu por volta da 1h, quando uma equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC) da PRF parou um veículo de passeio. Além do motorista, dois passageiros estavam no carro, e, no banco traseiro, encontrava-se o filhote de macaco-prego. Um dos ocupantes confessou ter comprado o animal por R$ 2,5 mil, mas não revelou a origem da compra.

Os três homens já tinham sido flagrados cometendo o mesmo crime em outubro deste ano. Nenhum deles apresentou documentação que os qualificasse como criadores autorizados, nem nota fiscal que comprovasse a origem legal do animal.

No Brasil, a comercialização de macacos, como o sagui e o macaco-prego, só é permitida com autorização do Ibama e sob condições rigorosas que garantem o bem-estar dos animais. O comércio ilegal de animais silvestres coloca em risco a fauna brasileira, promovendo maus-tratos, abandono e cuidados inadequados por parte de pessoas que desconhecem as necessidades desses animais.

Manter animais silvestres como “pets” sem autorização, além de ser crime ambiental, alimenta o tráfico de fauna, uma prática que ameaça diversas espécies e desequilibra ecossistemas.

Após ser resgatado, o filhote de macaco-prego recebeu atendimento veterinário e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do Ibama, em Seropédica (RJ), onde passará por cuidados específicos antes de ser reintegrado à natureza, se possível.

A ocorrência foi registrada na 99ª Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade à investigação.