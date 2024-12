Novo Núcleo do CadÚnico e Bolsa Família, em Itatiaia (RJ) - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 09/12/2024 19:40

Itatiaia - A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, vai realizar, na próxima quarta-feira (11), às 10h30, a inauguração do Núcleo do Cadastro Único e Bolsa Família. O local será utilizado para atualização de cadastros e informações sobre benefícios sociais do governo federal.



A secretária municipal Marise de Carvalho destacou que a criação deste núcleo representa um avanço significativo para o setor. Desde o início da atual gestão, o número de famílias inseridas no Cadastro Único aumentou expressivamente.

Em 2020, no auge da pandemia de Covid-19, 3.861 famílias estavam registradas; atualmente, esse número ultrapassa seis mil. Marise também reforçou a importância de manter o Cadastro Único atualizado, um procedimento que deve ser realizado a cada dois anos nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).



Segundo dados do CECAD 2.0, ferramenta que analisa informações socioeconômicas das famílias cadastradas, a assistência social em Itatiaia mostrou crescimento significativo após 2022. Com novos investimentos em infraestrutura, contratação de profissionais e aquisição de veículos, os atendimentos aumentaram consideravelmente. Entre as iniciativas realizadas, Marise destacou o programa "CRAS Vai Até Você", que levou serviços como atualização do Cadastro Único, orientações e encaminhamentos a diversos bairros do município, aproximando a gestão das comunidades.



Outro destaque citado foi o projeto "Direito de Ser Criança", que promoveu atividades de lazer e integração para as famílias. Marise também ressaltou que o Cadastro Único é essencial para o acesso ao Programa Bolsa Família, regulamentado pelo Decreto nº 6.135/2007, além de ser a base para a seleção de famílias em outros programas sociais estaduais e federais. Podem se inscrever no cadastro famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou até três salários mínimos totais, entre outros critérios.



O prefeito Irineu Nogueira enfatizou os avanços realizados na área de assistência social durante sua gestão. Somente em 2023, foram realizados mais de 13 mil atendimentos nos equipamentos sociais do município, como os CRAS do Centro, Penedo e Maromba, além do CREAS. Entre as iniciativas recentes, Irineu mencionou a implantação do Centro de Convivência da Família, em Penedo, e a construção do Abrigo Institucional no Jardim Paineiras, destinado a acolher provisoriamente crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade.