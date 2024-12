Publicado 09/12/2024 20:05

Itatiaia - Na próxima terça-feira, 10 de dezembro, o sistema de emissão de notas fiscais eletrônicas da Prefeitura de Itatiaia, acessado pelo site oficial da prefeitura, será temporariamente desativado.

A Secretaria Municipal de Administração Tributária informou que essa interrupção ocorrerá devido à migração para um novo sistema fornecido pela empresa Custom. A previsão é que o serviço seja retomado na sexta-feira, 13 de dezembro.



De acordo com Herlon Cândido, responsável pela Divisão de Informática da Prefeitura, as notas fiscais emitidas antes da mudança continuarão disponíveis para consulta assim que a migração for concluída. Ele também destacou que documentos mais antigos, incluindo de anos anteriores, poderão ser acessados gradualmente nos dias seguintes.



Renato Viegas, secretário de Administração Tributária, destacou que um vídeo explicativo será disponibilizado na aba de notas fiscais do site, detalhando o funcionamento do novo sistema. “Os contribuintes encontrarão todas as informações necessárias no vídeo disponível na aba de notas fiscais. Se ainda restarem dúvidas, basta entrar em contato pelo telefone (24) 3352-6777, ramal 225, para esclarecimentos adicionais”, explicou.