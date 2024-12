Publicado 10/12/2024 21:32

Itatiaia - Kaio Márcio, eleito prefeito de Itatiaia para 2025, comemorou uma votação histórica que aconteceu na Câmara de Vereadores nesta terça-feira (10). Foi aprovado por unanimidade o aumento do remanejamento orçamentário de 1% para 40%, uma conquista significativa, já que Itatiaia possuía o menor índice do estado do Rio de Janeiro.

Com essa alteração, será possível gerir os recursos públicos de forma mais eficaz, atendendo às demandas locais sem comprometer o equilíbrio fiscal. Kaio Márcio ressaltou que o aumento para 40% permitirá a implementação de políticas públicas já a partir do próximo ano.

“A votação de hoje é um marco, mostrando que, a partir de 2025, Prefeitura e Câmara trabalharão juntas, respeitando a independência de cada Poder, para implementar políticas públicas, especialmente na saúde, área pela qual a população espera melhorias há muitos anos. Agradeço a todos os vereadores — Vini Celular, João Marcio, Joel de Melo, Fabrício da Mudança, Bruno Diniz, De Paula, Toroca, Leonardo, Pipia, Thiaguinho e Vaninho — pelo voto de confiança. Contudo, isso não exime os vereadores de sua responsabilidade de fiscalizar nosso trabalho na Prefeitura”, concluiu Kaio Márcio.

Vini Celular, presidente da Câmara, destacou a relevância do momento. “Hoje é um dia histórico para Itatiaia. Nunca antes tivemos um percentual de remanejamento de 40%, que agora dá ao prefeito maior autonomia para aplicar os recursos nas prioridades do município sem depender de autorizações desta Casa. Sinto que cumprimos nosso dever e agradeço aos colegas vereadores pela compreensão e apoio”, afirmou Vini.

Vaninho, presidente da Comissão do Orçamento, reforçou a importância de conceder esse voto de confiança ao futuro governo. “Este dia marca a história de Itatiaia. Os 40% refletem a confiança que depositamos no prefeito Kaio, permitindo-lhe liberdade para atuar e realizar os projetos necessários. Estamos encerrando o ano com a sensação de dever cumprido e comprometidos em fiscalizar e colaborar para que Executivo e Legislativo trabalhem juntos pelo bem da população”, afirmou Vaninho.

Por sua vez, o vereador Toroca, autor da proposta, enfatizou a transformação que a mudança trará para o município. “Itatiaia, que até então governava com apenas 1% de remanejamento, agora tem a chance de alcançar o nível de cidades vizinhas como Resende e Volta Redonda. Estou confiante de que, com esses 40%, Kaio poderá oferecer melhores serviços em saúde, educação e segurança. Finalizo meu mandato com a certeza de dever cumprido”, concluiu Toroca.