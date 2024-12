Publicado 09/12/2024 20:23 | Atualizado 09/12/2024 20:24

Itatiaia - No último dia 26 de novembro, foram iniciadas as atividades de manejo de javali no Parque Nacional do Itatiaia (PNI), a partir da instalação de redes de captura da espécie. Durante a ação, uma armadilha foi apresentada, além de uma demonstração de como é montada.

A atividade aconteceu na Pousada dos Lobos, na parte alta do Parque, onde, de acordo com a coordenação da reserva, há muitos javalis. Participaram todos os servidores do ICMBio, proprietários rurais, donos de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) próximas, Parque Estadual da Serra do Papagaio, APA Mananciais do Paraíba do Sul, ICMBio Mantiqueira e comunidades locais.

A atividade foi orientada pelo manejador Felipe Pedrosa, responsável pela construção das armadilhas. O Parque Nacional do Itatiaia possui três dessas armadilhas que foram adquiridas no contexto do acordo de cooperação entre ICMBio e CSN.

No período da tarde, os participantes acompanharam a apresentação do ICMBio Mantiqueira, que mostrou como vem sendo a experiência de manejo da Flora de Passa Quatro. Foi discutido as melhores práticas de abate dos animais e a importância da correta destinação das carcaças.

O javali (Sus scrofa) é originalmente da Europa, Ásia e norte da África. Foi trazido para o Brasil na década de 1960 para consumo de carne, especialmente na região sul. A UICN o classifica como uma das cem piores espécies invasoras do mundo. Ele é agressivo, se adapta facilmente e, sem predadores naturais, se reproduz descontroladamente. Isso causa vários problemas ambientais e socioeconômicos.