Publicado 12/12/2024 21:20

Itatiaia - Um carro, sem condutor, foi apreendido na tarde desta quarta-feira (11), em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu na Avenida dos Ilhéus, no bairro Jardim Itatiaia.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento no local quando teve a atenção voltada a um veículo parado na avenida.

Após consulta no sistema, a PM constatou se tratar de um carro com registro de roubo na cidade de Cunha (SP) no dia 30 de novembro deste ano.

O veículo foi conduzido a delegacia de Itatiaia para que seja entregue ao verdadeiro proprietário.