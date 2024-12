Panfleto da atividade contra a dengue realizada em Itatiaia (RJ) - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Panfleto da atividade contra a dengue realizada em Itatiaia (RJ)Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 17/12/2024 22:50 | Atualizado 17/12/2024 22:53

Itatiaia - No último sábado (14), técnicos da Vigilância Ambiental de Itatiaia realizaram uma ação de conscientização sobre a dengue durante a Feira Livre, que aconteceu pela manhã na Rua 39, ao lado do CIEP, no bairro Jardim Itatiaia. Durante a atividade, os visitantes receberam materiais informativos com orientações essenciais para prevenir as arboviroses.

Segundo Juliana de Souza, Diretora de Vigilância em Saúde de Itatiaia, a equipe destacou a importância de identificar e eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Ela reforçou que, além da dengue, outras arboviroses como Zika e Chikungunya também são transmitidas por mosquitos do gênero *Aedes*.

“As fêmeas desses mosquitos depositam seus ovos em locais com água parada. Como os mosquitos são difíceis de capturar, a maneira mais eficaz de evitar sua proliferação é eliminando os reservatórios que acumulam água, onde ficam os ovos e as larvas”, explicou Juliana.

Ela ainda alertou sobre os riscos no período de calor e chuvas, que favorecem a reprodução dos vetores. “As altas temperaturas e as chuvas aumentam a quantidade de criadouros. É fundamental que a população mantenha os quintais limpos e garanta que os recipientes de água estejam limpos e tampados. A forma mais eficiente de proteção é acabar com os focos de larvas”, enfatizou.