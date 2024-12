Publicado 16/12/2024 23:19

Itatiaia - Uma carreta tombou, por volta das 17h30 de sábado, na Via Dutra, em Itatiaia (RJ). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no km 331 na pista sentido Rio de Janeiro.

No local, a equipe constatou que o motorista de uma carreta porta-container perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva, colidindo com a mureta de concreto lateral, que foi rompida.

Em seguida, a carreta tombou, com o cavalo-trator saindo da pista e ficando pendurado na carga. O impacto foi tão forte que a cabine do cavalo-trator foi arrancada, caindo em uma ribanceira de aproximadamente 7 metros de altura.

O condutor, que sofreu ferimentos, foi socorrido pela equipe de resgate médico da CCR RioSP e encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende.

A pista seguiu parcialmente interditada perto da Barreira Fiscal de Nhangapi, com o tráfego sendo desviado para a faixa da esquerda, gerando congestionamento de 3 a 5 km no sentido Rio de Janeiro.

Equipes da CCR trabalharam para destombar e remover o veículo, a fim de liberar totalmente a via. A PRF deslocou-s para o hospital para verificar a condição do motorista e colher informações para a elaboração do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT).