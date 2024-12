Publicado 18/12/2024 22:38

Itatiaia - A Prefeitura de Itatiaia inaugurou nesta quarta-feira (18), às 10h, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria de Barros Soares. Localizado na Rua Seis, no Loteamento Nova Penedo, o CMEI tem capacidade para atender até 120 crianças de 2 a 5 anos.



As obras, que haviam ficado paralisadas por quase uma década, foram retomadas em março deste ano com recursos próprios do município. Com uma área construída de 560 m², a unidade inclui cinco salas de aula, berçário, lactário, refeitório, cozinha, lavanderia e seis banheiros, sendo um deles adaptado para pessoas com necessidades especiais. A nova unidade também substitui o Anexo da Creche Municipal Augusto Borges Rodrigues e cria novas vagas para atender à crescente demanda por educação infantil na região.



Durante o evento, o prefeito Irineu Nogueira ressaltou a qualidade da infraestrutura, que inclui espaços amplos, iluminados e seguros, projetados para proporcionar um ambiente ideal para o desenvolvimento das crianças. Ele destacou ainda a importância do CMEI para dar tranquilidade aos pais e mães que precisam de um local confiável onde seus filhos possam receber educação de qualidade enquanto trabalham ou realizam suas atividades diárias.



A inauguração foi marcada por homenagens à Maria de Barros Soares, que dá nome ao CMEI. Familiares da homenageada, incluindo o viúvo Luiz de Carvalho Soares e os filhos Carlos Alberto e Luiz Alberto, participaram da cerimônia. Carlos Alberto agradeceu a homenagem, lembrando a dedicação de sua mãe à comunidade, com ações voluntárias como a organização de festas infantis e doações a famílias carentes.

Maria, falecida em 2017, deixou um legado de solidariedade que segue inspirando os moradores de Penedo. A escolha de seu nome para o CMEI foi formalizada por meio do Projeto de Lei nº 755/2024, em reconhecimento à sua contribuição ao bem-estar social e ao desenvolvimento local.