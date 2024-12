Publicado 20/12/2024 19:05

Itatiaia - Um homem foi preso com um veículo clonado na noite desta quinta-feira (19), por volta das 23h45. A prisão aconteceu na altura do km 325 da Via Dutra.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe estava realizando uma operação de fiscalização de combate ao crime quando abordou um veículo com placa de Uberaba (MG).

Um homem, de 38 anos, era o condutor do veículo. Segundo a PRF, durante a inspeção, foram encontrados sinais de adulteração em diversos itens de identificação do veículo, o que levou à conclusão de que se tratava de um "clone".

Após uma verificação mais detalhada, foi confirmado que o veículo, de modelo, cor e marca idênticos, era na verdade registrado no Rio de Janeiro e possuía ocorrência de roubo registrada em 4 de dezembro no mesmo município.

Diante disso, o condutor foi preso em flagrante por receptação, e a ocorrência foi encaminhada à 99ª DP de Itatiaia para os procedimentos legais e o registro da recuperação do veículo furtado.

Consultando a tabela FIPE, foi verificado que o veículo está avaliado em R$ 154.742,00.