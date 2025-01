Lixo acumulado em Itatiaia (RJ), 2025. - Foto: arquivo pessoal

Lixo acumulado em Itatiaia (RJ), 2025.Foto: arquivo pessoal

Publicado 29/01/2025 18:17 | Atualizado 29/01/2025 18:19

Itatiaia - A falta de coleta de lixo em alguns bairro de Itatiaia (RJ) vem causando insatisfação dos moradores que esperavam por melhorias no novo governo. Jardim das Rosas e Vale dos Reis são as localidades mais afetadas pela ausência do serviço.

De acordo o relato de uma moradora ao Jornal O Dia, tem dias que a coleta, quando passa, não atende todas as ruas. "Só passa uma vez na semana e às vezes não passa em todas as ruas. Tínhamos coleta segunda, quarta e sexta. Hoje em dia é só na segunda, cada vez um horário e em algumas ruas às vezes ficam sem passar.", concluiu.

Com a falta da coleta, o cenário nas ruas vem se tornando cada vez pior. "Cachorros, gatos e pássaros mexem no lixo e fica um caos.", detalha a moradora.

Nas publicações da prefeitura nas redes sociais é possível ver diversos comentários sobre o mesmo problema. "Com quem posso reclamar do recolhimento do lixo? Desde segunda-feira (20), que não passam no meu bairro Jardim das Rosas", comentou um outro morador.

Problema antigo

De acordo com os moradores, esse problema existe desde a gestão passada e nada foi feito para melhorar a qualidade de vida de quem vive na cidade. No registro abaixo, feito em 9 de dezembro de 2024, é possível ver uma pilha de lixo próximo à placa de uma pousada.

Lixo em Itatiaia, 2024 Foto: arquivo pessoal

De acordo com especialistas, quando o lixo se acumula nas ruas, além de causar mau cheiro e poluição visual, torna-se um foco para pragas como ratos, baratas e mosquitos, aumentando o risco de surtos de doenças.

Além disso, resíduos espalhados podem entupir bueiros, causando alagamentos em períodos chuvosos e prejudicando a infraestrutura urbana. Uma coleta eficiente também contribui para a reciclagem e o descarte adequado dos resíduos, promovendo a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.



O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Itatiaia que informou que o problema já foi normalizado. "Os veículos estavam em péssimo estado e quebravam. Serão substituídos a pedido do prefeito".