Motociclista morre na Via Dutra, em Itatiaia (RJ)Foto: Divulgação/ PRF

Publicado 28/01/2025 20:54

Itatiaia - Um homem de morreu após ser atropelado na noite desta segunda-feira (27) na Via Dutra, em Itatiaia (RJ). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no km 318, na pista sentido São Paulo.

Ainda segundo a PRF, a vítima pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle e caiu na pista de rolamento. Logo em seguida, uma carreta que trafegava pelo local não conseguiu desviar a tempo e acabou atingindo o motociclista.

O motorista do caminhão ficou em estado de choque ao perceber que o homem não havia sobrevivido. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Itatiaia, recebeu atendimento médico e foi liberado em seguida.

As autoridades também informaram que a vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Uma equipe de perícia esteve no local para coletar informações que possam ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na delegacia de Itatiaia.