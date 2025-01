Publicado 24/01/2025 16:12

Itatiaia - As inscrições para os cursos e projetos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer estarão abertas a partir da próxima segunda-feira, dia 27. De acordo com o cronograma, estão disponíveis vagas para aulas de ballet e jazz (para crianças de 4 a 14 anos) e para projetos de futebol, futsal e jiu-jitsu (para jovens de 7 a 14 anos).

Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria, localizada na Rua Dona Apolinária, nº 380, no Centro, de segunda a sexta-feira, entre 10h e 17h.

Para realizar a inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos da criança ou adolescente: RG, CPF ou certidão de nascimento, comprovante de residência, comprovante de vacinação, uma foto 3×4, declaração de matrícula escolar e atestado de saúde. Os pais ou responsáveis também devem levar cópias de seus documentos pessoais.

"Iniciaremos as inscrições nesta segunda-feira e convidamos todas as crianças e jovens a participar. Estas serão as modalidades iniciais, mas em breve novos cursos serão oferecidos", destacou o secretário de Esporte e Lazer, Marcus Vinicius Pereira.

Mais informações podem ser obtidas na sede da Secretaria ou pelo telefone (24) 3352-6444.