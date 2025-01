Carreta bate em mureta da Via Dutra, em Itatiaia - Foto: Divulgação/ PRF

Carreta bate em mureta da Via Dutra, em ItatiaiaFoto: Divulgação/ PRF

Publicado 23/01/2025 21:07

Itatiaia - O condutor de uma carreta perdeu o controle do veículo e gerou complicações no trânsito da Via Dutra nesta quinta-feira (23), em Itatiaia (RJ). O caminhão acabou formando um "L" na pista na altura do km 331.

Conforme informações fornecidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), após assumir essa posição, a carreta colidiu contra a mureta central da estrada. O veículo estava carregado com materiais de iluminação para palco.

O motorista sofreu ferimentos e foi socorrido pela equipe de resgate da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia. Ele foi encaminhado para o Hospital de Emergência de Resende.

A PRF informou ainda que a responsabilidade pela remoção da carreta ficou a cargo da concessionária. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre as condições do tráfego no local e estado de saúde do condutor.