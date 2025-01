Reunião com representantes da Prefeitura e empresários em Penedo - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Reunião com representantes da Prefeitura e empresários em PenedoFoto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 22/01/2025 21:27

Itatiaia - Na noite desta terça-feira, dia 22, representantes da Prefeitura se reuniram com empresários de Penedo em um encontro realizado na sede da 1ª Igreja Batista de Penedo. A reunião, organizada pelas Secretarias de Turismo e Desenvolvimento Econômico, teve como objetivo estabelecer um diálogo aberto para tratar dos principais desafios e oportunidades para o crescimento econômico e turístico da região.

Entre os temas discutidos estiveram o ordenamento do trânsito em Penedo, melhorias na coleta de lixo, aperfeiçoamento do fornecimento de energia elétrica e novos projetos voltados para o desenvolvimento do comércio e do turismo local.

Durante a abertura, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Isaque Farizel, destacou a importância da colaboração entre o poder público e a comunidade empresarial. Segundo ele, encontros como esse são essenciais para que as demandas do bairro sejam compartilhadas e sugestões de melhorias sejam apresentadas. O Secretário de Turismo, Marcelo Carrasco, reforçou a proposta, enfatizando o compromisso com o avanço local.

A diretora da Secretaria de Desenvolvimento, Aline Galinberti, também abordou a reforma da Sala do Empreendedor, anunciando melhorias nas instalações e novidades no atendimento, destacando os avanços para fomentar o empreendedorismo.

Ao final, ficou estabelecida a realização de reuniões frequentes para garantir o alinhamento das demandas entre o setor público e os empresários. Segundo Marcelo Carrasco, o encontro representou um passo importante para fortalecer a parceria entre o poder público e a iniciativa privada, promovendo o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do turismo em Penedo.