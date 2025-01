Secretaria Municipal de Educação de Itatiaia - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 17/01/2025 21:28

Itatiaia - Itatiaia está com inscrições abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) até o próximo dia 4 de fevereiro. Os interessados podem efetuar as matrículas de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h, nas secretarias de três escolas: Colégio Wagner Guimarães, no bairro Campo Alegre; Colégio Reinaldo Maia Souto, no Centro; e Colégio Fernando Octávio Xavier (FOX), em Penedo.

A EJA é voltada para pessoas com 15 anos ou mais, incluindo jovens, adultos e idosos que não concluíram o Ensino Fundamental na idade escolar regular. O programa permite que os alunos finalizem essa etapa de ensino em menos tempo, de maneira adaptada às suas necessidades.

Para realizar a matrícula, é necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, duas fotos 3x4 recentes, histórico escolar ou declaração de transferência (original), comprovante de residência e, no caso de homens, o certificado de reservista.

"A Educação de Jovens e Adultos é uma oportunidade para quem deseja retomar os estudos de forma mais flexível. Com professores capacitados, o programa oferece suporte para que cada aluno alcance seus objetivos. A educação tem o poder de transformar vidas e criar novas possibilidades para aqueles que não tiveram a chance de continuar seus estudos, ressaltou a secretária de Educação", Gizeli Carvalho de Oliveira.

As aulas estão programadas para começar no dia 5 de fevereiro e serão realizadas nas escolas onde as matrículas estão sendo efetuadas.