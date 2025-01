Vacinação contra Covid-19, em Itatiaia (RJ) - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 15/01/2025 22:33

Itatiaia - A Prefeitura de Itatiaia, através da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou, nesta quarta-feira (15), que reforçou a campanha de vacinação contra a Covid-19 para atender os grupos prioritários da população.

O atendimento no Centro Municipal de Imunização ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, sem interrupções. Já nas ESFs de Penedo, Maromba e Vila Flórida, os horários de vacinação são das 8h às 11h e das 13h às 16h, também de segunda a sexta-feira.



A campanha contempla diversos grupos prioritários, incluindo crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias; crianças de 5 a 11 anos; idosos a partir de 60 anos; gestantes; puérperas; pessoas imunocomprometidas; trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; e pessoas em situação de rua.



"Estamos fortalecendo os esforços na campanha de vacinação contra a Covid-19 porque a imunização é uma das formas mais eficazes de prevenir doenças. Convidamos a população a comparecer a uma das unidades de saúde, levando o cartão de vacinação, CPF e o cartão do SUS", destacou o secretário de Saúde, Eugênio Bruno Cambraia.