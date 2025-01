PRF prende indivíduo com mandado de prisão em aberto - Foto: Polícia Rodoviária Federal

Publicado 08/01/2025 21:57

Itatiaia - Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (8), em Itatiaia (RJ). A prisão aconteceu em razão de um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo por não pagamento de pensão alimentícia. O caso aconteceu na altura do km 322 da Via Dutra.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 18h20, uma equipe do Grupo de Policiamento Tático (GPT) da 7ª DEL PRF realizava patrulhamento ostensivo dinâmico na Via Dutra, quando observaram um veículo com placa de Paracambi (RJ), cujo condutor estava sem o cinto de segurança.

Ao realizar a fiscalização, os policiais consultaram os sistemas disponíveis e descobriram que o motorista, de 39 anos, possuía um Mandado de Prisão em aberto. A ordem judicial havia sido emitida pela Vara Única da Comarca de Itatiaia no dia 11 de dezembro de 2024, devido ao não pagamento de pensão alimentícia. O mandado tinha validade até 15 de setembro de 2026.



Diante dessa situação, os agentes informaram ao condutor sobre o mandado de prisão em seu nome e deram voz de prisão no local. A ação foi conduzida de forma segura e dentro dos procedimentos legais previstos, garantindo que o suspeito fosse devidamente detido.



Posteriormente, o homem foi encaminhado à 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia, onde foram tomadas as providências cabíveis. O cumprimento do mandado de prisão foi devidamente registrado, e a ocorrência foi concluída dentro dos trâmites legais.