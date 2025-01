Publicado 03/01/2025 18:21

Itatiaia - As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado foram abertas nesta sexta-feira (03), em Itatiaia (RJ). O objetivo é realizar a contratação temporária e a formação de cadastro de reserva para os cargos de Assistente Social, Auxiliar de Cuidador(a) Social, Cuidador(a) Social, Educador(a) Social e Psicólogo(a).

No total, estão disponíveis 92 vagas destinadas a profissionais que atuarão nos Serviços, Programas e Projetos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de Itatiaia, em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público.

Os interessados podem se inscrever das 9h às 16h, na sede da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, localizada na Avenida dos Expedicionários, nº 332. Para participar, é necessário preencher a ficha de inscrição e apresentar documentos como identidade ou CNH válida, comprovante de residência, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade, diploma de graduação (concluído até a data de inscrição), documentos específicos para o cargo escolhido, comprovação de experiência profissional, títulos conforme o edital e, se aplicável, laudo médico para candidatos com deficiência. Cada CPF permite apenas uma inscrição.

Segundo o cronograma, a convocação para entrevistas dos candidatos aos cargos de cuidador(a), auxiliar de cuidador(a) e educador(a) social será publicada no dia 09 de janeiro, com as entrevistas agendadas para os dias 13, 14 e 15 do mesmo mês. O resultado preliminar será divulgado em 19 de janeiro, seguido da classificação final em 23 de janeiro. A convocação dos aprovados será publicada no site da Prefeitura no dia 24 de janeiro.

O Processo Seletivo terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período ou até a realização e homologação de um concurso público para as mesmas funções descritas no edital.

Serão reservadas 20% das vagas para candidatos afrodescendentes, conforme a Lei Municipal nº 442, de 28 de dezembro de 2005. Os contratados poderão ser designados para qualquer unidade da Assistência Social, conforme a demanda dos serviços ofertados pelo setor.