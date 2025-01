Publicado 31/12/2024 19:10

Itatiaia - Na madrugada de domingo, dia 29, um homem de 26 anos foi baleado enquanto tentava ajudar três indivíduos nas proximidades da subestação de energia elétrica, localizada no bairro Vila Niterói, em Itatiaia (RJ).

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para investigar uma tentativa de homicídio ocorrida na Rua Vitória Sócrates, no mesmo bairro. A vítima foi inicialmente atendida no Hospital Dr. Manoel Martins de Barros, em Itatiaia, e posteriormente transferida para a unidade hospitalar em Resende (RJ).

Em depoimento, relatou que, por volta das 0h30, conduzia seu veículo, próximo à subestação, quando avistou três homens fazendo sinais com as mãos. Acreditando que precisavam de ajuda, decidiu parar, mas ao se aproximar percebeu que estavam armados.

Imediatamente tentou fugir acelerando o carro, mas foi alvejado por tiros. Um dos disparos o atingiu nas costas. Após o incidente, ele dirigiu até sua casa, onde foi socorrido por familiares. Ainda segundo a PM, o estado dele é estável e não corre risco de morte.



Durante a apuração, os policiais verificaram, junto à esposa da vítima, que o veículo apresentava duas perfurações de tiros: uma na tampa do porta-malas e outra na lateral esquerda. O caso foi registrado na delegacia de Itatiaia como disparo de arma de fogo, e o automóvel será submetido a perícia para investigações adicionais.