Centro de Penedo, em Itatiaia (RJ)Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Itatiaia

Publicado 27/12/2024 20:27

Itatiaia - Após sete anos, o Ministério do Turismo atualizou o Mapa do Turismo Brasileiro, uma ferramenta essencial para a organização e promoção do setor turístico no país. Nessa atualização, o município de Itatiaia alcançou a categoria A, consolidando-se como um dos principais destinos turísticos do Brasil.

O Mapa do Turismo deste ano classificou 145 cidades na categoria A, das quais 17 estão no estado do Rio de Janeiro. Além de Itatiaia, outros municípios destacados incluem Rio de Janeiro, Niterói, Teresópolis, Petrópolis, Angra dos Reis e Paraty, reforçando o protagonismo do estado no cenário nacional.

Para a Secretária de Turismo de Itatiaia, Ana Cristina da Costa, a inclusão na categoria A reflete o esforço coletivo para posicionar a cidade como um dos principais destinos turísticos do estado. Ela destaca que as belezas naturais de Itatiaia e a receptividade aos visitantes contribuem significativamente para o sucesso do turismo local.

"Trilhas, cachoeiras, montanhismo e uma gastronomia rica estão entre os atrativos que encantam nossos visitantes. Nosso patrimônio natural surpreende a todos que têm a oportunidade de conhecê-lo. Seja para esportes de montanha, gastronomia, caminhadas, ou desfrutar de belas paisagens e baixas temperaturas, Itatiaia tem algo especial para oferecer. Estamos muito felizes com o reconhecimento do Ministério do Turismo, que nos classificou na categoria A," afirma Ana Cristina.

Com essa conquista, Itatiaia reafirma seu potencial como um destino turístico de destaque, atraindo cada vez mais visitantes e fortalecendo sua economia local.