Publicado 27/12/2024 20:18

Itatiaia - A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, tornou público no Boletim Oficial do município desta quinta-feira (26), o edital nº 143/2024.

O documento trata da realização de um Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva para os cargos de Assistente Social, Auxiliar de Cuidador(a) Social, Cuidador(a) Social, Educador(a) Social e Psicólogo(a).

No total, são disponibilizadas 92 vagas destinadas à atuação nos Serviços, Programas e Projetos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) de Itatiaia, em conformidade com um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público.

Conforme o cronograma do processo seletivo, as inscrições devem ser realizadas presencialmente na recepção da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, situada na Avenida dos Expedicionários, nº 332. Os interessados poderão se inscrever nos dias 3, 6 e 7 de janeiro, das 9h às 16h, mediante apresentação de documentos e comprovação de experiência profissional. É permitido apenas uma inscrição por CPF, e inscrições por e-mail não serão aceitas.



A chamada para entrevista dos cargos de cuidador(a), auxiliar de cuidador(a) e educador(a) social será publicada no dia 9 de janeiro, e as entrevistas ocorrerão entre os dias 13 e 15 do mesmo mês. O resultado preliminar está previsto para o dia 19 de janeiro, com a classificação final programada para 23 de janeiro. A convocação dos candidatos será divulgada no site oficial da Prefeitura no dia 24 de janeiro.



Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição e apresentar os seguintes documentos: Carteira de Identidade ou CNH válida, comprovante de residência, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, diploma de graduação concluído até a data de inscrição, documentos exigidos para o cargo pretendido, comprovação de experiência profissional e títulos solicitados no edital. Para Pessoas com Deficiência (PcD), é necessário apresentar laudo médico.



Validade e Reservas de Vagas



O Processo Seletivo terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da homologação do resultado final, ou até a realização de concurso público para as vagas ofertadas no edital. O edital prevê ainda a reserva de 20% das vagas para candidatos afrodescendentes, conforme a Lei Municipal nº 442, de 28 de dezembro de 2005. Os servidores contratados poderão ser designados para qualquer unidade da Assistência Social, conforme as necessidades dos serviços do setor.