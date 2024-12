Publicado 24/12/2024 15:23

Itatiaia - A Operação Foco Divisas passou a contar com o uso de drones de alta tecnologia para realizar operações no Posto Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia (RJ). Sob a coordenação da Subsecretaria Especial de Controle de Divisas, vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil, os equipamentos serão utilizados para monitorar veículos de carga em rotas clandestinas, frequentemente usadas por transportadores que tentam driblar as leis fiscais. Os drones já foram testados e aprovados, trazendo novas possibilidades para o combate à sonegação fiscal.

Segundo o governador Cláudio Castro, a introdução dessa tecnologia representa um avanço significativo:

- "Com o uso dos drones, intensificaremos a luta contra a fraude fiscal. A tecnologia acelera nosso trabalho e contribui para resultados ainda mais positivos. Já temos exemplos concretos de como esses recursos, aliados a outras ferramentas tecnológicas, fortalecem as nossas forças de segurança. Essa aquisição chega para somar."

Os drones, equipados com câmeras térmicas e zoom de 200 vezes, têm autonomia de voo de até uma hora. Essas funcionalidades permitem identificar movimentações em áreas fechadas e realizar a leitura de placas de veículos, possibilitando a análise imediata das cargas transportadas.

Para o subsecretário Especial de Controle de Divisas, Coronel PM Eduardo Vaz Castelano, a tecnologia é um divisor de águas no trabalho de fiscalização:

- "O uso da tecnologia já é realidade nos setores de segurança do estado. Agora, no combate à sonegação fiscal, os drones tornam as ações ainda mais assertivas e eficazes."

### Resultados expressivos na fiscalização estadual

Desde o início de 2024, a Operação Foco já realizou mais de 38 mil abordagens em diversas regiões do estado, tanto em postos fixos de fiscalização quanto em operações móveis. Durante essas ações, foram apreendidos armas, drogas, produtos suspeitos de falsificação, além do cumprimento de mandados de prisão.

Criada em agosto de 2021 como substituta da antiga Barreira Fiscal, a Subsecretaria Especial de Controle de Divisas já autuou mais de R$ 800 milhões em irregularidades fiscais nos últimos três anos. A expectativa é que, até o final de 2024, o valor ultrapasse R$ 1 bilhão, gerando recursos que poderão ser investidos em áreas essenciais como Segurança, Saúde, Educação e Saneamento.

Esses avanços reforçam o compromisso do estado com uma fiscalização mais moderna e eficiente, beneficiando diretamente a população com o retorno dos valores recuperados.